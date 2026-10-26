Dos hombres quedaron imputados por su presunta participación en un ataque contra un vecino y un automóvil en el barrio El Prado, en Chimbas, en una causa que la investigación vincula con una posible deuda de dinero. El hecho ocurrió el jueves 15 de octubre y, según la reconstrucción fiscal, habrían intervenido cuatro sospechosos, dos de ellos armados. La causa avanza con dos detenidos y otros dos hombres que continúan prófugos.

La Justicia detuvo a Walter Tomás Molina y Mario Lorenzo Calivar, ambos capturados por personal de la Subcomisaría Cipolletti. Los dos quedaron con un mes de prisión preventiva e imputados por lesiones, amenazas y daño. En paralelo, Lucas Felipe Molina y Cristian Alexis Torrejón siguen sin ser localizados por los investigadores.

Según la pesquisa, los cuatro hombres llegaron a una vivienda en busca del hijo de la víctima, con quien uno de ellos habría tenido un conflicto por dinero. Al no encontrarlo, habrían intentado ingresar por la fuerza y comenzaron a amenazar a quienes estaban en el lugar. La hipótesis fiscal es que el episodio derivó en una represalia vinculada con ese reclamo económico, aunque esa versión sigue bajo investigación.

Armas y agresiones

De acuerdo con la reconstrucción del caso, dos de los atacantes habrían exhibido armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38. Uno de ellos habría golpeado al hombre en la frente con la culata de un arma, mientras otro lo agredió con un puñetazo. En ese contexto, le exigieron que dijera dónde estaba su hijo y lo amenazaron con prender fuego la casa.

Siete disparos contra un auto

Después de retirarse del lugar, los sospechosos habrían disparado contra un Toyota que estaba cerca y que pertenecería al hijo de la víctima. La investigación sostiene que se efectuaron siete disparos con las dos armas antes de la fuga en un Fiat Idea. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores identificaron a los cuatro sospechosos y libraron órdenes de detención, aunque los primeros operativos no dieron resultado.

En la causa interviene el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, junto al ayudante fiscal Jorge Sánchez. Molina fue el primero en ser imputado, la semana pasada, con la defensora oficial Cecilia Mut; Calivar fue imputado este lunes, asistido por el abogado Nicolás Gómez Camossi. Su detención se produjo el viernes 23 de octubre por orden de la jueza Flavia Allende, mientras la fiscalía mantiene activa la búsqueda de los dos prófugos y sigue la línea de una deuda como posible origen del ataque.