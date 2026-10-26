La fiscalía pide 17 años de prisión para J.O.A., acusado de abusar de la hija de su pareja entre 2024 y 2025. El tribunal deberá definir su responsabilidad tras evaluar las pruebas.

Este lunes comenzó en San Juan el juicio contra J.O.A., un empleado administrativo de un multimedio local acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando tenía 12 años. El proceso se desarrolla ante un tribunal colegiado y, de acuerdo con la acusación, podría derivar en una condena de 17 años de prisión.

La causa fue instruida por la UFI ANIVI y está a cargo del fiscal Duilio Ejarque, quien imputó abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la guarda y promoción a la corrupción de menores agravada. Según la investigación, los hechos habrían comenzado en 2024 y se habrían extendido hasta agosto de 2025. La fiscalía sostiene que la relación de pareja entre el acusado y la madre de la adolescente le permitía acceder con frecuencia al ámbito familiar.

La acusación señala que el hombre concurría a la vivienda de Rivadavia y que, en momentos en que la madre trabajaba, quedaba a cargo de la menor. En ese marco, se le atribuyen tocamientos, besos y luego accesos carnales en al menos cuatro oportunidades, tanto en domicilios de Rivadavia como de Chimbas. También se le imputa haber ofrecido regalos y haber utilizado engaños, entre ellos una carta falsa en la que afirmaba que la madre estaba secuestrada.

La denuncia fue radicada por la madre de la adolescente en agosto de 2025 y J.O.A. fue detenido el 28 de agosto. Luego de la entrevista realizada en Cámara Gesell, el sistema de declaración protegida para niñas, niños y adolescentes, la fiscalía amplió la imputación. El acusado estuvo detenido, incluso en el penal de Chimbas, aunque luego recuperó la libertad tras un recurso presentado por su defensa.

La defensa, integrada por los abogados Rodrigo Aguirre e Ivana Salas, sostiene la inocencia del imputado y afirma que los hechos no ocurrieron. En el debate presentó mensajes para cuestionar la acusación. Según fuentes judiciales, el acusado también intentó frenar el proceso al alegar una enfermedad terminal, pero los estudios médicos pedidos por la fiscalía concluyeron que estaba en condiciones de afrontar el juicio.

La apertura a juicio fue dispuesta el 14 de septiembre por la jueza de Garantías Celia Maldonado, que admitió las pruebas que ahora se producen en el debate. El tribunal está integrado por los jueces Matías Parrón, Javier Figuerola y Federico Rodríguez, quienes deberán resolver si corresponde una condena o una absolución. Si necesitás ayuda o conocés una situación de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes, la línea 137 del Ministerio Público sigue disponible.