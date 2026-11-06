Los procedimientos se hicieron sobre la Ruta Nacional 141, en Caucete. Ambos conductores quedaron demorados y la UFI Genérica investiga el origen de la documentación.

Dos conductores fueron demorados en Caucete luego de que efectivos de Gendarmería Nacional detectaran irregularidades en los certificados de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los vehículos en los que circulaban.

Los procedimientos se realizaron en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del puesto de Control Forestal, en el marco de operativos preventivos destinados a verificar la documentación de los rodados que ingresan y salen de la provincia. Esa tarea permitió advertir dos casos con documentación presuntamente adulterada, uno de ellos confirmado luego mediante consulta con el taller emisor.

Primer caso El primero de los conductores fue un hombre de 46 años, oriundo de Vallecito, que se trasladaba en un Chevrolet Corsa. Al revisar la documentación del vehículo, los uniformados advirtieron anomalías en el comprobante de la RTO. Después, realizaron consultas con el taller oficial que figuraba como emisor y confirmaron que el certificado era falso.

Segundo control En el segundo procedimiento, también en el mismo sector, los gendarmes detuvieron la marcha de una Chevrolet S10 conducida por un hombre procedente de la provincia de San Luis. Durante la inspección, constataron que el certificado de revisión técnica presentaba adulteraciones en su formato y en sus datos, según el acta del procedimiento. En ambos casos, la documentación quedó secuestrada y los conductores fueron trasladados a la Comisaría 9° de Caucete.

La causa quedó a cargo de la UFI Genérica, que deberá establecer el origen de los certificados apócrifos y determinar las eventuales responsabilidades penales por la utilización de documentación pública adulterada. Por el momento, los dos automovilistas permanecen demorados y a disposición de la Justicia.

La investigación continuará con el análisis de los documentos secuestrados y las verificaciones sobre su procedencia, mientras se define si hubo una misma maniobra de falsificación o dos hechos independientes.