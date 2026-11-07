Tres personas lo sorprendieron cuando terminaba un viaje en Pocito. Le robaron el celular y la billetera, y uno de los sospechosos fue aprehendido.

Un conductor de una aplicación de viajes fue víctima de un asalto en el B° Teresa de Calcuta, en Pocito, cuando estaba por finalizar un recorrido y dejar a una pasajera. Según el relato, tres personas lo abordaron en el momento en que la mujer descendía del vehículo. El hecho ocurrió a pocas cuadras de una unidad policial, de acuerdo con la información disponible.

Cuando el chofer llegó al domicilio de destino, uno de los sospechosos abrió el portón de la vivienda y los otros dos lo amenazaron con un arma de fuego y un destornillador, siempre según el mismo testimonio. La maniobra se produjo de sorpresa y en el interior del barrio. Ese tipo de ataque combina intimidación directa y aprovechamiento de una detención breve del vehículo, una modalidad que complica la reacción inmediata de la víctima.

Durante el asalto, los agresores le sustrajeron el teléfono celular y la billetera. El conductor, sin embargo, logró acelerar para intentar escapar y evitó que le quitaran todas sus pertenencias. La secuencia dejó expuesto el riesgo que enfrentan los trabajadores de plataformas de traslado en recorridos puerta a puerta, especialmente en zonas residenciales donde el acceso queda parcialmente controlado por terceros.

Un aprehendido

Uno de los ladrones fue aprehendido en el lugar y, según indicaron, se trataría de un menor de edad. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las actuaciones judiciales derivadas del episodio. Tampoco se informaron públicamente la carátula ni la intervención fiscal, por lo que el caso quedó sin detalles oficiales sobre su encuadre procesal.

El dato que permanece pendiente es el avance de la investigación y la definición de las medidas que puedan adoptarse respecto del sospechoso aprehendido. Hasta entonces, el episodio queda circunscripto a la denuncia del conductor y a la intervención inicial en el lugar del hecho.