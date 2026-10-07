La Policía secuestró autopartes de una 110cc sustraída en el barrio 23 de Mayo. La causa quedó en la UFI Delitos contra la Propiedad.

Una motocicleta 110cc fue robada a las 11 de ayer en el barrio 23 de Mayo, en Rawson, y apareció desarmada cerca de las 16 en el barrio Victorino Ortega. El caso quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, en el Legajo N° 302/2026.

La víctima fue Agustín Uriel Aballay, de 19 años, quien había dejado estacionada su moto azul y negra frente a la torre de departamentos donde vive. Según los primeros testimonios recolectados por la Policía, un hombre con pantalón rojo aprovechó un descuido, se llevó el rodado y huyó hacia la zona sur. Ese dato orientó las primeras actuaciones para intentar individualizar al sospechoso.

Hallazgo en otro barrio

Seis horas después, una vecina del barrio Victorino Ortega salió al patio trasero de su casa a tender la ropa y encontró autopartes entre la maleza de su fondo. La vivienda tenía un cierre perimetral precario, con tela romboidal y una tarima de madera sin candado ni otras medidas de seguridad, lo que habría facilitado que los autores dejaran allí las piezas desarmadas. La mujer advirtió el paso de una patrulla del Comando Radioeléctrico Sur y les hizo señas a los efectivos.

Con autorización de la dueña de casa, los policías ingresaron al inmueble y constataron que se trataba del motor, las dos ruedas, los amortiguadores, los plásticos del carenado y el cableado eléctrico de la moto sustraída a Aballay. De acuerdo con el parte, faltaban únicamente el cuadro y la batería. Todo el material fue secuestrado y trasladado a la sede policial jurisdiccional.

Investigación en curso

La causa fue radicada en la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja sobre la pista del hombre descripto con pantalón rojo para intentar su detención. Por el momento, el expediente reúne el robo inicial, el hallazgo de las partes y la intervención policial, mientras se procura establecer el recorrido del vehículo entre ambos barrios de Rawson.