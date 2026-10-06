La denuncia movilizó a efectivos en la esquina de República del Líbano y Santa Rosa. La Policía intentaba establecer las circunstancias del hecho.

Un operativo policial se desplegó este martes antes de las 10 en una esquina de Rawson, a partir del aviso sobre un bebé presuntamente dejado dentro de un auto sin la presencia de un adulto. La intervención generó movimiento de uniformados en la zona de República del Líbano y Santa Rosa, frente a la Galería San Martín (ex Coloso de Rawson).

Según el relato inicial, alguien dio aviso al 911, lo que derivó en la actuación de efectivos de la Comisaría 24ta. y de otras áreas policiales. La presencia de varios móviles respondió a la necesidad de verificar la situación y determinar si existía riesgo para el menor. Hasta ese momento, el dato central era la denuncia y no una confirmación judicial o médica sobre el estado del bebé.

Verificación en curso

Fuentes policiales indicaron que el personal trabajaba en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho. En ese marco, trascendió que los efectivos habrían localizado a la madre del menor. De acuerdo con esa versión, la mujer habría dicho que dejó al bebé durmiendo dentro del vehículo mientras realizaba un trámite.

La información disponible no precisa, por el momento, si intervino alguna autoridad judicial ni si se labraron actuaciones específicas por abandono o por otra figura legal. Tampoco se informaron públicamente medidas posteriores respecto del niño o de su grupo familiar. En este tipo de casos, la calificación del hecho depende de la constatación de los hechos y de la evaluación de las autoridades competentes.

El episodio quedó circunscripto a la verificación policial en una zona céntrica de Rawson, con presencia de uniformados y circulación restringida en torno al punto del operativo. La variable a seguir es si la Policía o la Justicia comunican en las próximas horas nuevas medidas, la situación del menor y eventuales actuaciones derivadas de la denuncia.