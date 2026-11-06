Martín Moreno Mira pactó una reparación económica con el conductor que golpeó tras un choque. El expediente quedó sujeto al pago y a la homologación judicial.

El comerciante Martín Moreno Mira acordó pagar $3 millones al conductor al que atacó después de un choque en Santa Lucía, en una salida que puede cerrar la causa judicial iniciada por las lesiones sufridas por la víctima. El entendimiento fue alcanzado este viernes con intervención del fiscal Alejandro Mattar, el damnificado y el defensor Fernando Echegaray Moya.

Según lo convenido, Moreno Mira tendrá 10 días para completar el pago. Una vez acreditado el cumplimiento, la defensa podrá avanzar con el pedido de sobreseimiento, es decir, la extinción de la acción penal respecto del imputado por decisión judicial. La conciliación ya fue homologada por el juez de Garantías Javier Figuerola, por lo que el cierre definitivo del expediente quedó atado a que se cumpla esa condición.

Antecedentes del caso

La investigación se originó por un hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2025 sobre avenida Sarmiento, en Santa Lucía. Allí colisionaron una Toyota SW4, conducida por Moreno Mira, y un Ford Focus en el que circulaba un hombre de apellido González. De acuerdo con la reconstrucción del expediente, tras el impacto el automovilista siguió su marcha y el comerciante lo persiguió hasta interceptarlo con ayuda de vecinos.

La agresión y la lesión

Cuando ambos descendieron de sus vehículos, Moreno Mira interpretó que González estaba alcoholizado por su comportamiento y por las dificultades que mostraba para moverse. Esa sospecha derivó en una agresión física que motivó la imputación impulsada por la UFI Genérica. Sin embargo, la explicación médica fue distinta: el conductor atravesaba un episodio de hiperglucemia vinculado con su diabetes, una alteración que puede provocar desorientación, mareos y problemas de coordinación, síntomas que pueden confundirse con una intoxicación alcohólica.

Las consecuencias físicas del ataque quedaron reflejadas en el certificado médico: la víctima sufrió lesiones que le demandaron 50 días de incapacidad. Ese dato fue el que dio sustento al reclamo reparador que ahora quedó plasmado en el acuerdo económico. Si Moreno Mira cumple con el pago dentro del plazo fijado, el expediente podrá encaminarse hacia su resolución final; si no lo hace, la causa seguirá su curso procesal.