El siniestro ocurrió en Chimbas, a la altura del Callejón Blanco, en Villa Mariano Moreno. El vehículo circulaba en dirección norte-sur y llevaba cinco personas a bordo.

Un siniestro vial se registró este lunes en Ruta Nacional 40, en Chimbas, donde un Citroën C4 terminó volcado sobre la calzada, a la altura del Callejón Blanco, en la zona de Villa Mariano Moreno.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo circulaba en dirección norte-sur cuando, aparentemente, rozó el muro de contención ubicado en el sector central de la ruta. A raíz de esa maniobra, el automóvil terminó volcando.

En el Citroën C4 viajaban cuatro personas, incluido el conductor. El hombre que iba al volante sufrió lesiones leves, mientras que los otros ocupantes pudieron salir del vehículo por sus propios medios.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de San Juan y personal del Departamento de Bomberos, que intervino tras el vuelco.

Según las primeras informaciones, no habría intervenido otro vehículo en el siniestro. Las circunstancias en las que se produjo el vuelco son materia de investigación.