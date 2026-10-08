El juez Roberto Montilla halló responsable a Ivo Sorrentino del delito de abuso sexual con acceso carnal, tras un hecho ocurrido en una vivienda particular. La fiscalía de la UFI CAVIG sostuvo la acusación con una pericia genética y el testimonio de un chofer de aplicación, mientras la condena deberá esperar a ser confirmada en instancias superiores para hacerse efectiva.

En el marco de un proceso judicial que culminó el jueves pasado minutos antes de las 13:00, el juez Roberto Montilla condenó a Ivo Sorrentino, un fotógrafo acusado de abuso sexual con acceso carnal, a 6 años de prisión efectiva. El hecho por el cual resultó responsable se produjo durante un encuentro conocido como "after", en una vivienda particular, según la reconstrucción de la fiscalía de la UFI CAVIG. Pese a la condena, Sorrentino continuará en libertad bajo un esquema de medidas cautelares hasta que la sentencia adquiera firmeza, dado que fue dictada en primera instancia y admite revisión. La decisión se dio a conocer tras un debate oral en el que la fiscalía había solicitado una pena mayor y la defensa, la absolución.

El hecho previo

Según la reconstrucción de la fiscalía encabezada por el fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, el episodio se desencadenó luego de que el acusado, la víctima y otra pareja compartieran la noche en un local bailable de la zona. Allí, ambos tuvieron un acercamiento que incluyó un beso, circunstancia que el Ministerio Público Fiscal calificó durante el debate como un hecho esporádico que no implicaba consentimiento para actos posteriores. Posteriormente, el grupo trasladó el encuentro a una vivienda particular para continuar la reunión. Ya en horas de la mañana, la víctima manifestó su intención de descansar y se retiró a una de las habitaciones.

La agresión denunciada

De acuerdo con la acusación, ratificada por la víctima bajo juramento durante la etapa testimonial del debate, Sorrentino la siguió hasta la habitación, donde ella le expresó de manera explícita que no deseaba mantener relaciones sexuales antes de dormirse. La denunciante declaró haber despertado momentos después al advertir que el acusado se encontraba sobre ella, concretando el acceso carnal sin su consentimiento. Tras lograr apartarlo, abandonó de inmediato el dormitorio, acudió a la habitación contigua para alertar a su amiga y, juntas, solicitaron un traslado mediante una aplicación de transporte de pasajeros.

Las pruebas reunidas

La investigación sumó dos elementos considerados determinantes por la fiscalía. El conductor del servicio de transporte declaró en la causa que presenció el estado de conmoción de la víctima y escuchó el relato de lo sucedido durante el trayecto. Además, la decisión de la denunciante de acudir de inmediato a la sede de la UFI CAVIG permitió la intervención de la médica legista, cuyo examen de laboratorio confirmó la presencia de ADN del acusado en las partes íntimas de la mujer. Por su parte, la defensa de Sorrentino, ejercida por los abogados José Manuel Beltrán y Mario Morán, sostuvo como hipótesis principal que la relación sexual había sido consentida por ambas partes.

El veredicto

Tras escuchar las últimas palabras del acusado y disponer un cuarto intermedio, el juez Montilla dio a conocer el veredicto, en el que declaró a Sorrentino autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal e impuso la pena de 6 años de prisión. En los alegatos previos, la fiscalía había solicitado 7 años y 6 meses de prisión, mientras que la defensa pidió la absolución del acusado.

Medidas hasta la firmeza

El magistrado resolvió mantener al condenado en libertad bajo un esquema de medidas morigeradas hasta que la condena sea revisada y adquiera firmeza. Entre las pautas impuestas, Sorrentino deberá presentarse cada 15 días ante la Seccional 7ª de Policía y someterse a los requerimientos de la Justicia. Asimismo, se dictó la prohibición de salir del territorio provincial y nacional sin autorización judicial previa, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o establecer contacto con ella.