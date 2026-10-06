Una mujer de 65 años denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras estaba ausente. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Una mujer de 65 años denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda de Albardón tras forzar una ventana y le sustrajeron alrededor de $1 millón, dólares y una billetera. El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle La Laja, en inmediaciones de la unión vecinal de la zona.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Seccional 18va, la mujer salió de su domicilio cerca de las 17 del sábado 3 de octubre y regresó aproximadamente a las 19 del domingo 4. Al entrar, advirtió que la vivienda había sido violentada y constató el faltante de distintos elementos. El caso quedó bajo investigación por un presunto ingreso ilegítimo a la propiedad y posterior sustracción de bienes.

Ingreso forzado Según la presentación policial, los autores habrían accedido al interior de la casa luego de forzar la reja de una ventana ubicada en el frente de la propiedad. Además, habrían aprovechado otra abertura que no contaba con un cierre perimetral. Una vez adentro, revisaron distintos sectores de la vivienda hasta encontrar los objetos de valor.

Investigación en curso La víctima denunció el robo de una billetera negra, alrededor de $1 millón en efectivo y una cantidad de dólares que no pudo precisar. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá establecer la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre recupero de los bienes sustraídos.