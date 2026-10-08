El foco fue controlado en pocos minutos y no se registraron heridos, según las primeras informaciones. Las pericias deberán determinar cómo se originó.

Un principio de incendio se registró este martes en horas de la tarde en las instalaciones de Medicart y obligó a evacuar el edificio por prevención. Según las primeras informaciones, el foco se habría iniciado en el primer piso y fue controlado rápidamente.

Ante la presencia de humo, las personas que se encontraban en el establecimiento fueron trasladadas hacia la vereda como medida preventiva. La salida ordenada buscó evitar riesgos mientras se trabajaba sobre el foco ígneo.

De acuerdo con la información inicial, el incendio fue sofocado en pocos minutos. Esa intervención permitió contener la situación antes de que pasara a mayores y, en principio, no se habrían registrado personas heridas.

Investigación pendiente Las circunstancias que provocaron el inicio del fuego serán determinadas con precisión a partir de las pericias correspondientes. Ese trabajo técnico será el que permita establecer el origen del episodio y descartar otras hipótesis.

Por el momento, el dato relevante es que el incidente quedó circunscripto al edificio y no derivó en víctimas ni en daños mayores informados en esta instancia. El avance de las pericias será la variable a seguir para conocer cómo se originó el foco.