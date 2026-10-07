Dos hombres escaparon al ver un patrullero en inmediaciones del Skate Park. La bicicleta quedó en la Comisaría 9° mientras se verifica su procedencia.

Una bicicleta quedó bajo resguardo policial en Caucete luego de que dos hombres la abandonaran y escaparan al advertir la presencia de un móvil que realizaba una recorrida preventiva en inmediaciones del Skate Park.

El procedimiento ocurrió el sábado, cuando efectivos de la Comisaría 9° patrullaban la zona. Según la información policial, los uniformados observaron a dos sujetos que circulaban en bicicleta y, al notar la presencia del patrullero, uno de ellos se desprendió del rodado que llevaba.

Tras dejar la bicicleta en el lugar, ambos hombres se alejaron rápidamente y lograron escapar antes de ser identificados. Los efectivos se acercaron al sitio y constataron que se trataba de una bicicleta marca Top Mega, modelo Sunshine, rodado 29 y de color gris. También registraron el número de cuadro LP230206887, un dato que quedó incorporado a la investigación.

Desde la dependencia policial informaron que se comunicaron con la Base Acusatorio, desde donde se dispusieron las medidas necesarias para determinar si la bicicleta había sido denunciada como sustraída y establecer quién es su legítimo propietario. El rodado fue trasladado luego a sede policial, donde quedó bajo resguardo mientras continúan las averiguaciones.

La comisaría pidió la colaboración de quienes hayan sufrido el robo de una bicicleta con características similares. En caso de presentarse un eventual propietario, deberá aportar documentación que acredite la titularidad del rodado para que los investigadores verifiquen la información y definan si corresponde su restitución.