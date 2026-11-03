Un trabajador rural encontró este lunes por la noche el cuerpo sin vida de Raúl Jalife dentro de un piletín de lona en una finca de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo. El hallazgo se produjo en una propiedad ubicada sobre calle La Plata, entre calles 11 y 12, y activó una investigación para determinar cómo ocurrió la muerte.

Según las primeras informaciones, el jornalero de apellido Font había llegado al lugar para abrir la compuerta del regadío, cuando percibió un fuerte olor y revisó la parte trasera de la finca. Allí observó al hombre flotando boca abajo en una pileta de lona que tenía aproximadamente 50 centímetros de agua. Luego dio aviso al 911 y personal de la Comisaría 32° intervino en la escena.

Identificación y contexto

La víctima fue identificada como Raúl Jalife, un chacarero de más de 60 años que vivía solo en la propiedad. Esa circunstancia es uno de los elementos que, según las primeras versiones del caso, podría explicar por qué la muerte no fue advertida con anterioridad. El cuerpo habría permanecido varios días en el lugar antes de ser encontrado.

Intervención judicial

En el lugar trabajó el fiscal Iván Grassi, junto con personal de la UFI Delitos Especiales, que realizó las primeras medidas para establecer las circunstancias del fallecimiento. De acuerdo con las observaciones iniciales, el cuerpo no presentaría lesiones externas visibles. Por ese motivo, una de las hipótesis es que el hombre haya ingresado a la pileta para refrescarse, haya sufrido una descompensación y luego se haya ahogado.

Próximos pasos

La causa de muerte todavía no fue confirmada. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia, que deberá determinar si falleció por ahogamiento, si hubo una descompensación previa o si existió otra circunstancia. Ese informe será clave para cerrar la primera etapa de la pesquisa y precisar el mecanismo del deceso.