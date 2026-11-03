Tienen 15 y 16 años y fueron alojados en el CAD. La causa investiga robos piraña en el Parque de Mayo y otros ataques en Capital.

Las camaras de seguridad permitieron identificar a los adolescentes.

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron aprehendidos este lunes en San Juan, tras una serie de allanamientos en el marco de una investigación por robos piraña en las inmediaciones del Parque de Mayo, en Capital. La medida se concretó en una causa que busca determinar la participación de varios menores en ataques grupales contra peatones. Ambos quedaron alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), a disposición de la Justicia de Niñez y Adolescencia.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Central, que venía trabajando para esclarecer distintos episodios ocurridos en la zona. Según fuentes policiales, el análisis de cámaras de seguridad permitió identificar a varios sospechosos, todos menores de edad. Con esa información, los investigadores avanzaron sobre distintos domicilios y localizaron a dos de los adolescentes señalados.

Intervención judicial Los jóvenes quedaron a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus. La causa sigue abierta para establecer si los dos detenidos participaron en todos los hechos denunciados y si existen otros integrantes del grupo. Por ahora, la investigación no informó oficialmente una vinculación directa de ambos con cada uno de los episodios bajo análisis.

Un caso que concentró atención Entre los hechos investigados figura el ataque al hijo del intendente de Rawson, Carlos Munisaga, de 16 años. Según la información policial, el episodio ocurrió el sábado 24 de octubre, alrededor de las 23.20, en la intersección de Las Heras y Rivadavia, frente al Centro Cívico. Dos personas lo rodearon, lo golpearon tras un forcejeo y le sustrajeron un teléfono celular iPhone 16 Plus.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ª de Capital. Hasta el momento, no se informó de manera oficial si los dos adolescentes aprehendidos están vinculados directamente con ese ataque. Los investigadores buscan ahora establecer el grado de participación de cada uno y determinar si los distintos episodios respondían a un mismo grupo organizado.