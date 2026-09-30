El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas confirmó su hallazgo este martes 29 de septiembre. El hombre, de 85 años, había sido reportado como desaparecido ese mismo día.

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas San Juan Te Busca informó este martes 29 de septiembre que Juan Amador Fernández, de 85 años, fue encontrado en San Juan.

La búsqueda se había activado durante la misma jornada, luego de que el hombre fuera reportado como desaparecido. La confirmación oficial cerró un operativo iniciado pocas horas antes y permitió dar por localizado al vecino sanjuanino.

El dato central del caso es que la localización se produjo el mismo día en que se denunció su ausencia, según la comunicación difundida por el programa provincial. No se informaron en el parte oficial otros detalles sobre el lugar del hallazgo ni sobre las circunstancias en que fue encontrado.

La intervención quedó a cargo del dispositivo provincial de búsqueda, que actúa ante reportes de personas extraviadas en la provincia. En este caso, la confirmación del hallazgo fue comunicada por la propia dependencia, sin precisiones adicionales sobre eventuales medidas posteriores.