El oficial ayudante Luciano Romero visitó este sábado en su casa del barrio Hualilán, en Rawson, a Aysha Franchezca Figueroa Rodríguez, la beba de 14 días a la que le practicó maniobras de reanimación en la Comisaría 25ta durante la madrugada del jueves. El reencuentro se produjo después de la emergencia que obligó a trasladar a la niña a la dependencia policial para recibir asistencia inmediata. La situación tuvo relevancia por la intervención coordinada de personal policial y de salud, que permitió estabilizarla y darle el alta esa misma madrugada.

Según el relato difundido por la familia, la beba comenzó a ahogarse mientras dormía junto a su abuela. Su mamá, Emilse Rodríguez, dijo que la pequeña “se ponía moradita” y que no reaccionaba cuando intentó asistirla. Ante esa urgencia, el papá de la niña la llevó en busca de ayuda y la familia llegó a la comisaría con el apoyo de un conductor de Uber que se encontraba en la zona. La vivienda está a unas cinco cuadras de la dependencia, pero la madre había sido sometida a una cesárea y no podía trasladarse con rapidez.

Asistencia en la comisaría Una vez en la Comisaría 25ta, Romero inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), procedimiento que busca restablecer la respiración y la circulación cuando una persona no responde. En la atención también participaron el cabo Jonathan Arrabal y el agente Matías Samper. Minutos después llegó personal de emergencias médicas del 107, junto con el médico Pablo Figueroa, quien revisó a la niña.

Tras recibir asistencia y permanecer bajo controles médicos, Aysha logró superar el cuadro crítico y recibió el alta durante la misma madrugada, de acuerdo con lo informado en la nota original. El caso dejó a la familia en una situación de seguimiento permanente, según expresó la madre, que afirmó: “Vivimos una desesperación muy grande. No se lo deseo a nadie porque es horrible. Encima mi bebé tiene 14 días, muy chiquitita. Ahora, estoy sin dormir, estoy pendiente a cada rato”. La declaración da cuenta del impacto inmediato del episodio, aunque la niña regresó a su hogar luego de la atención inicial.

El reencuentro La imagen del encuentro fue compartida por Emilse Rodríguez y mostró al policía con la beba en brazos, ya fuera de la situación de urgencia. Romero se acercó a la vivienda mientras cumplía su turno y pudo conocer a la niña en un contexto distinto al de la emergencia. El episodio cerró, al menos por ahora, una secuencia que había comenzado en la madrugada del jueves y que terminó con la intervención conjunta de efectivos policiales, personal sanitario y la colaboración de un vecino que facilitó el traslado.

La variable a seguir es el estado de salud de la beba, que ya volvió a su casa en Rawson después de la asistencia recibida en la Comisaría 25ta. El caso también dejó como antecedente la respuesta de emergencia en una dependencia policial, con participación de Luciano Romero, Jonathan Arrabal, Matías Samper y el médico Pablo Figueroa.