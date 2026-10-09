El siniestro ocurrió en Diagonal Sarmiento y Urquiza. La investigación preliminar apunta a una maniobra de giro de un automóvil.

Dos efectivos de la Policía de San Juan resultaron con lesiones este jueves tras un choque entre la motocicleta en la que circulaban y un automóvil en el centro de Caucete.

El siniestro ocurrió en la intersección de Diagonal Sarmiento y calle Urquiza, una zona de tránsito intenso del departamento. Según las primeras actuaciones, ambos vehículos se desplazaban de oeste a este por la avenida cuando se produjo el impacto. El caso quedó sujeto a la reconstrucción de la mecánica del hecho para establecer responsabilidades.

Las uniformadas se movilizaban en una Yamaha FZ 200 negra. La conducía la oficial subinspectora Gómez, de 30 años, y la acompañaba la agente Escudero, de 26. Ambas prestan servicio en distintas dependencias policiales, de acuerdo con los datos aportados en el parte inicial.

El otro vehículo involucrado era un Honda conducido por una mujer de 44 años. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la automovilista habría intentado girar hacia calle Urquiza sin advertir la presencia de la motocicleta que avanzaba detrás, maniobra que habría derivado en la colisión. Esa hipótesis surge de las primeras actuaciones y no constituye todavía una conclusión definitiva.

Después del choque se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del siniestro. Según la información disponible, las personas involucradas se encontraban fuera de peligro pese a los golpes sufridos. La evolución médica de las policías y el resultado de las pericias viales serán los datos a seguir en las próximas horas.