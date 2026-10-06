El hecho ocurrió en la esquina de Aberastain y Galvarino. Fueron asistidas una mujer y su hija menor de edad, que quedaron internadas para controles.

Un choque entre una Toyota Hilux y un Fiat Palio dejó heridas este lunes a una mujer y a su hija menor de edad en Caucete. El siniestro se produjo en la intersección de Aberastain y Galvarino, por causas que todavía se investigan.

Según el parte difundido, las dos ocupantes del vehículo menor requirieron asistencia médica después del impacto. Personal del Hospital de Caucete intervino en el lugar y luego dispuso el traslado de ambas al centro de salud para los controles correspondientes.

El episodio se inscribe en un punto de circulación urbana donde la prioridad inmediata fue la atención sanitaria de las personas involucradas. Hasta el momento, no se informaron detalles sobre la mecánica del choque ni sobre eventuales responsabilidades en el hecho.

Tampoco trascendió la gravedad de las lesiones, un dato que resulta central para dimensionar el alcance del siniestro. La evolución clínica de la mujer y de la menor quedaba, al cierre de esta información, sujeta a las evaluaciones médicas realizadas en el hospital departamental.

En este tipo de hechos, la información disponible suele ampliarse con el avance de las actuaciones de tránsito o de la investigación sobre las circunstancias del impacto. Por ahora, el dato confirmado es que ambas víctimas fueron derivadas para observación y controles posteriores.