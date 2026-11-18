La Justicia de San Juan la halló culpable por el siniestro de marzo de 2025 en la Ruta Nacional 20. La sentencia completa se leerá el 12 de diciembre.

La Justicia de San Juan resolvió la situación penal de Micaela Gareis, acusada por el choque ocurrido en Caucete en el que murió su amiga Nadia Narváez. El juez de Garantías Pablo León la encontró culpable de homicidio culposo y dispuso una inhabilitación para conducir durante cinco años. La resolución no implica prisión, según lo informado en el proceso.

Fundamentos pendientes

Aunque el magistrado ya comunicó su decisión, todavía resta conocer los fundamentos de la condena. La lectura fue fijada para el 12 de diciembre, instancia en la que se detallarán los motivos jurídicos del fallo. Ese paso también será relevante para una eventual impugnación de la sentencia, si la defensa decidiera cuestionarla.

Antecedentes del caso

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 12 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional 20, en jurisdicción de Caucete. Gareis conducía un Volkswagen Gol en el que viajaba Narváez, de 34 años, cuando se produjo el siniestro vial que terminó con la muerte de la acompañante. Desde entonces, el expediente avanzó hasta el debate oral que derivó en el fallo condenatorio.

La propia conductora también sufrió lesiones y atravesó distintas complicaciones de salud, aunque sobrevivió al accidente. De acuerdo con lo informado en la causa, actualmente presenta secuelas físicas y necesita utilizar muletas para desplazarse. Ese cuadro forma parte del contexto del expediente, aunque no modifica la responsabilidad penal ya establecida por el tribunal.

El proceso había tenido una postergación a comienzos de noviembre, cuando se resolvió diferir el inicio del debate por un cambio en la defensa oficial de la acusada. Con la condena ya comunicada y los fundamentos aún pendientes, el caso quedará formalmente cerrado en su etapa de conocimiento cuando se lea la sentencia completa el 12 de diciembre.