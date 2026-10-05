Dos jóvenes fueron detenidos en Santa Lucía tras ingresar a la vivienda de una mujer de 62 años sobre calle Balcarce al 370 Sur y sustraer elementos de cocina. La intervención policial se activó por el aviso de un vecino al 911 y por el aporte de imágenes de cámaras particulares. Los objetos fueron recuperados y restituidos a la propietaria.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, los intrusos aprovecharon un momento de desatención para entrar en la casa de la mujer, que es viuda, y reunir varios utensilios domésticos en una bolsa. El episodio quedó registrado en el marco de una maniobra que no llegó a consumarse como escape, porque un residente observó la salida de los sospechosos y alertó de inmediato a la central de emergencias. Ese dato permitió orientar el despliegue de las patrullas en pocos minutos.

Operativo y captura

Tras el llamado, una patrulla de la Unidad Operativa Barrio Balcarce realizó un patrullaje de saturación por los accesos cercanos. A pocas cuadras del lugar, sobre calle Hugo Wast, en Villa Don Arturo, los efectivos localizaron a dos personas que coincidían con la descripción aportada. En ese momento, el testigo se acercó y entregó un registro fílmico de sus cámaras de seguridad particulares.

Al revisar las imágenes en el lugar, los agentes confirmaron que se trataba de los mismos individuos que habían salido de la vivienda de la víctima. Los aprehendidos fueron identificados por la Policía como Rodrigo Alejandro Carrizo, de 23 años, domiciliado en Villa Don Arturo, y Marcelo Gastón Verón, de 21, con residencia en la Villa 12 de Octubre. La identificación quedó asentada antes de su traslado a sede policial.

Intervención judicial

Por orden del ayudante fiscal Bruno Santiago, de la UFI Flagrancia, ambos jóvenes ingresaron formalmente al Legajo N° 51/26 imputados por tentativa de hurto y violación de domicilio. La calificación provisoria corresponde a la etapa inicial del proceso y puede ser revisada según avance la investigación. Por el momento, el dato relevante es que los elementos sustraídos fueron recuperados y devueltos a su propietaria.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía de flagrancia, que trabaja con intervenciones inmediatas cuando el hecho es detectado en curso o poco después de cometido. La continuidad procesal dependerá de las medidas que disponga esa unidad y de la evaluación de la prueba reunida, entre ellas el video aportado por el vecino y los elementos secuestrados en poder de los detenidos.