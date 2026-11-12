La Policía motorizada detuvo a dos hombres en Chimbas tras un robo en un aserradero. Recuperó herramientas y amortiguadores de camión y los dejó a disposición de Flagrancia.

Dos hombres fueron detenidos este miércoles a las 19:30 en Chimbas, luego de irrumpir en un aserradero, sustraer herramientas y amortiguadores de camión y escapar a pie por el Lote Hogar 59. La intervención quedó a cargo de las unidades operativas Centenario y Mariano Moreno, que patrullaban el lateral de la Ruta 40.

Según el aviso recibido por el 911, los sospechosos habían violado los perímetros del establecimiento ubicado en el lateral oeste, entre Centenario y Callejón Blanco, tras escalar los paredones. La información fue atribuida por fuentes policiales a Telesol Diario. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a los dos hombres con herramientas y amortiguadores en su poder.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga y se inició una persecución dentro del Lote Hogar 59. El operativo cerrojo permitió interceptarlos y reducirlos, con recuperación de los elementos sustraídos. No se informaron daños adicionales ni la existencia de otras personas involucradas en el hecho.

Los detenidos fueron identificados por la Policía como Gabriel Cerro y Saúl Ramos, ambos mayores de edad y vecinos del mismo complejo habitacional, de acuerdo con la información difundida. Tras la aprehensión, quedaron a disposición de la justicia de Flagrancia, el fuero que interviene en causas de resolución rápida cuando existe flagrancia, es decir, cuando una persona es sorprendida en el momento del hecho o inmediatamente después.

Con el secuestro de los elementos y la identificación de los aprehendidos, la causa quedó en manos del sistema judicial que deberá definir los pasos procesales siguientes. Hasta ese momento, la información disponible se limitó a la detención, la recuperación del botín y la remisión de los acusados a Flagrancia.