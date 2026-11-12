La Policía aprehendió a dos personas por una gresca en Villa Hipódromo y detectó que una tenía rebeldía vigente desde 2022.

Este es el sujeto que estaba prófugo del Penal.

Un procedimiento policial por una pelea callejera en Rawson terminó con la detección de un prófugo del Penal de Chimbas, buscado desde 2022 tras quebrantar sus salidas transitorias. El episodio ocurrió en la intersección de Tumbes y Necochea, en Villa Hipódromo, y derivó en la intervención de la fuerza y de la Justicia contravencional.

Según informó la Policía a Telesol Diario, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo llegaron al lugar alrededor de las 18:15 del miércoles, luego de un aviso del operador de turno del 911 por una gresca. Al arribar, observaron a dos hombres que se agredían a trompadas. En ese contexto, fueron identificados como Washington Ariel Sosa Bustos, de 28 años, y Alexander Andrada, de 27.

Ambos quedaron aprehendidos por infracciones a los artículos 110, 117 y 118 del Código de Faltas, y fueron trasladados a la dependencia policial. La causa quedó bajo intervención del Tercer Juzgado de Faltas, en el marco del expediente contravencional 929/26. En esta etapa, la medida alcanzó a los dos involucrados por la pelea registrada en la vía pública.

Pedido de captura Sin embargo, la situación se modificó cuando los uniformados verificaron los datos personales de los detenidos en el sistema policial. Allí constataron que Sosa Bustos registraba un pedido de captura vigente desde el 28 de diciembre de 2022, en el marco del legajo 7579/21-ST, según detalló la fuerza. La medida había sido dispuesta tras declararse su rebeldía y revocarse un beneficio de salida transitoria que había recibido para estrechar vínculos familiares.

A partir de ese hallazgo, se solicitó hacer efectiva la orden judicial. Una vez concretada la captura, el hombre deberá ser alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y quedar a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa. El dato relevante para el expediente es que la aprehensión contravencional derivó en la constatación de una rebeldía penal previa, con una orden que seguía vigente al momento del operativo.