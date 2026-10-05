El enfrentamiento ocurrió a metros de Ruta 40 y dejó dos jóvenes de 16 años con golpes en la cabeza. La Policía de la Seccional 18va intenta reconstruir cómo comenzó.

La noche del domingo terminó con una pelea entre grupos de menores en calle Sarmiento, a metros de Ruta 40, en Albardón. El enfrentamiento ocurrió minutos antes de las 22 y dejó, al menos, dos adolescentes heridos. La información preliminar indica que habrían participado alrededor de diez menores por cada lado.

Entre los lesionados hubo dos jóvenes de 16 años, ambos domiciliados en Villa Evita, que sufrieron golpes en la cabeza. Uno de ellos debió ser trasladado al Hospital Guillermo Rawson para recibir atención médica. El otro habría sufrido heridas de consideración y todavía no había sido localizado.

Intervención policial Tras el episodio, personal de la Seccional 18va trabajaba en la zona para reconstruir lo ocurrido y determinar quiénes participaron de la pelea. La tarea apunta a establecer el origen del enfrentamiento y la secuencia de los hechos que derivaron en las lesiones.

Por el momento, la información disponible es preliminar y no precisa si hubo denuncias formales ni qué provocó la confrontación. La causa probable del hecho y la individualización de los participantes quedaban sujetas a las actuaciones policiales en curso. El dato inmediato a seguir es la evolución del adolescente asistido en el hospital y la localización del segundo herido.