Un joven de 26 años quedó a disposición de la Justicia en Chimbas tras una serie de robos y una fuga. La UFI Flagrancia investiga presuntos robos agravados por el uso de armas.

La Policía detuvo a Gonzalo Agustín Moreno, de 26 años, en Chimbas, tras una secuencia de robos a mano armada, arrebatos y una persecución que terminó en la zona de calles Centenario y Díaz. Según fuentes policiales, durante el operativo el sospechoso habría efectuado disparos contra los uniformados, aunque no se registraron heridos. Su presunto cómplice logró escapar y permanece prófugo.

De acuerdo con la información aportada por la fuerza, el procedimiento se inició a partir de la denuncia de un hombre de 32 años que dijo haber sido abordado por tres sujetos en el barrio Güemes. En ese episodio, uno de ellos lo habría amenazado con un arma y le sustrajeron una motocicleta Honda CBX 250cc, color negro. Minutos después ingresó al 911 otra comunicación por un arrebato, con datos que vinculaban a los sospechosos con el mismo rodado.

Persecución y detención

Con esos elementos, efectivos de la Seccional 26ª localizaron la moto en inmediaciones de calles Tacuarí y 25 de Mayo. Allí comenzó la persecución por distintas arterias del departamento, durante la cual el conductor habría exhibido un arma de fuego y disparado contra el personal policial. El seguimiento concluyó cuando los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie por un descampado. Moreno fue reducido en el lugar, mientras que el otro sospechoso consiguió escapar.

Denuncias incorporadas

Tras la detención, se sumaron nuevas presentaciones que ampliaron el cuadro investigado. Una adolescente de 15 años denunció que dos sujetos en moto le sustrajeron el teléfono celular en calles Chaco y Remedios de Escalada. Además, una mujer de 41 años informó que en inmediaciones de calle Centenario le arrebataron un bolso negro con documentación personal y un Samsung A56. La pesquisa también vinculó a los sospechosos con hechos ocurridos en Villa Unión, el Loteo Ramón Godoy, la calle 25 de Mayo y el barrio Conjunto I.

Intervención judicial

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Motorizada V, el Comando Radioeléctrico Norte y la Subcomisaría Cipolletti. La Policía secuestró la motocicleta, dos carteras, un Motorola G06, un Samsung A56 y un cuchillo que, según la información oficial, habría sido utilizado para intimidar a las víctimas. La causa quedó a cargo de la UFI Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento especial por presuntos robos agravados por el uso de armas. La búsqueda del segundo sospechoso continúa abierta.