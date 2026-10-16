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Un ataque con disparos contra una vivienda del barrio El Prado, en Chimbas, ocurrió este jueves cerca del mediodía y derivó en una investigación de la UFI Genérica. Según fuentes policiales, cuatro sujetos habrían efectuado los tiros y luego escapado en una camioneta blanca con dirección a Villa Unión.

El episodio activó la intervención de personal policial y de Criminalística, que trabajó en el lugar para recolectar elementos de interés para la causa. En las primeras pericias, los efectivos hallaron al menos tres vainas servidas, que quedaron incorporadas al análisis. Ese material puede resultar clave para reconstruir la secuencia del hecho y orientar la pesquisa.

Medidas de investigación

Además del levantamiento de rastros, los investigadores relevaron cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los presuntos autores y establecer el trayecto posterior a la fuga. Por ahora, no se informaron detenciones ni se difundieron datos sobre personas heridas. La causa permanece en etapa inicial y las medidas apuntan a reunir evidencia objetiva antes de avanzar con imputaciones.

Hipótesis en análisis

Una de las líneas de trabajo considera que el ataque podría estar vinculado con un conflicto previo, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada. La Justicia deberá determinar si existió una relación concreta entre ese antecedente y la agresión ocurrida este jueves. Hasta el momento, el expediente quedó a cargo de la UFI Genérica, que busca establecer las circunstancias del episodio e identificar a los responsables.

La evolución de la causa dependerá del resultado de las pericias balísticas, del análisis de las imágenes de seguridad y de otros testimonios que puedan incorporarse en los próximos días. Por ahora, el dato verificable es que hubo al menos tres vainas servidas secuestradas en el lugar y que no se comunicaron arrestos.