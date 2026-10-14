El joven volvió a su casa este martes después de permanecer internado en el Hospital Rawson por un choque en Capital. Sigue débil y requiere asistencia permanente.

Lucas Muñoz recibió el alta médica este martes y regresó a su casa tras permanecer nueve días internado en terapia intensiva del Hospital Rawson. La evolución se produjo luego del siniestro vial ocurrido en Capital, en el que salió despedido del vehículo que conducía. Aunque ya puede caminar, comer y permanecer sentado, continúa débil y necesita acompañamiento permanente.

La novedad fue confirmada por su hermana, Ana Muñoz, quien informó que la familia atravesó días de preocupación por la gravedad del cuadro. El alta no implica una recuperación completa, sino el inicio de una etapa de rehabilitación y cuidados en el domicilio. En esta instancia, el joven seguirá bajo asistencia familiar y con las indicaciones médicas correspondientes.

El choque ocurrió el domingo 4 de octubre en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento, en Capital. Allí, el Fiat Idea que conducía Lucas impactó contra una camioneta Chevrolet S10. La violencia del impacto provocó que saliera despedido del habitáculo y golpeara contra el asfalto, lo que derivó en lesiones de gravedad.

Por la magnitud de esas lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson y quedó internado en terapia intensiva. Durante esos nueve días, su evolución fue seguida de cerca por sus familiares, a la espera de una mejoría que permitiera su salida del centro de salud. El alta otorgada este martes marcó el paso a una recuperación fuera del hospital.

Rehabilitación en el hogar

En esta primera etapa, el joven necesita que una persona permanezca a su lado para asistirlo en las actividades cotidianas. Según explicó Ana Muñoz, todavía no está recuperado por completo, aunque ya puede realizar algunas tareas básicas. La continuidad del tratamiento dependerá de la evolución posterior y de las indicaciones que reciba en los controles médicos.