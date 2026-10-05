La familia del joven pidió novedades judiciales a más de un año de su muerte. También impulsará una campaña vial en Albardón.

En el marco del Día del Camino, la asociación Familias del Dolor informó que San Juan registra 71 fallecidos en siniestros viales en lo que va del año, según su propio relevamiento. La entidad precisó que su conteo incluye a personas que mueren después de los 30 días posteriores al siniestro, por lo que puede diferir de las estadísticas oficiales.

En ese contexto, la organización impulsa la campaña “Cuidate, andás en moto”, orientada a jóvenes y a personas que comienzan a conducir. La iniciativa se presenta como una acción de prevención vial en una fecha que suele utilizarse para reforzar mensajes sobre seguridad en el tránsito y responsabilidad al volante.

La jornada también volvió a poner en foco el caso de Fernando Luis Flores Aballay, a más de un año de su muerte. Su familia reclamó avances en la causa y sostuvo que el joven falleció luego de ser embestido desde atrás por un efectivo policial. Según el testimonio de su padre, la investigación no mostró avances suficientes hasta el momento.

El padre de Fernando afirmó además que el efectivo señalado continúa trabajando y desarrollando su vida con normalidad, mientras mantiene su postura de no tener responsabilidad en el hecho. En paralelo, la familia espera que la investigación determine qué ocurrió y establezca las responsabilidades correspondientes, en un expediente que sigue abierto.

Como parte de las actividades previstas, la familia realizará una campaña de concientización vial en Albardón. El eje de la convocatoria será la prevención de siniestros y el mensaje dirigido a conductores jóvenes, en una fecha que vuelve a exponer la magnitud de las muertes en el tránsito provincial.