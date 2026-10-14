Un hombre identificado como Héctor Sebastián Hogar, de 42 años, fue nuevamente detenido en Rawson luego de ser sorprendido cuando trasladaba elementos presuntamente robados hacia la Villa 17 de Agosto. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el procedimiento se inició a las 2 de este miércoles, en la intersección de Rizo y Vidart, a partir de un llamado de alerta al Comando Radioeléctrico Sur. La causa quedó vinculada a la presunta sustracción de una escalera, un extractor, un ventilador y una batidora tipo planetaria.

Antecedentes El mismo hombre ya había sido aprehendido en junio junto a su hermano Jonathan y otro cómplice, tras el robo en la fiambrería “La Boutique del Chacinado”, sobre calle Vidart. Más tarde, en septiembre, volvió a quedar involucrado en una causa luego de ser encontrado con una mochila que contenía fiambre, cigarrillos y dinero en efectivo presuntamente sustraídos de la fiambrería “Los Hermanos”. En esta oportunidad, la Policía informó que los agentes observaron a tres personas caminando con los elementos y que, al advertir el móvil, descartaron los objetos e ingresaron a una vivienda de la manzana A, casa 21.

Intervención policial La propietaria de ese domicilio, hermana del sospechoso, entregó los bienes y señaló que allí vive el hombre investigado, de acuerdo con el parte policial. Después, se montó un operativo cerrojo en la zona y los efectivos continuaron la búsqueda de los tres sospechosos por los techos y terrenos linderos. En ese contexto, vecinos del barrio intervinieron y redujeron a Hogar antes de la llegada de la patrulla, según la misma fuente oficial. La Policía lo rescató luego de ese episodio y lo puso a resguardo dentro del móvil.

Situación judicial El ayudante fiscal Andrés Ceruti dispuso el secuestro de los electrodomésticos para establecer su procedencia y avanzar con las actuaciones correspondientes. Como hasta el momento el dueño de las herramientas no radicó la denuncia formal, el sospechoso quedó alojado en la Subcomisaría de Villa Hipódromo bajo un expediente contravencional, a la espera de que se presente la presunta víctima para que el caso ingrese, nuevamente, al fuero de Flagrancia, el procedimiento judicial rápido previsto para hechos cometidos en flagrancia o recién descubiertos.

La evolución del expediente dependerá de la denuncia del damnificado y de la constatación sobre el origen de los elementos secuestrados. En paralelo, la intervención fiscal deberá definir si el hecho queda encuadrado como contravención o si avanza como una causa penal en el sistema de Flagrancia.