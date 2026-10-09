La Policía de San Juan detuvo a un hombre de apellido Jácome, investigado por asaltos en Capital y Santa Lucía. La Justicia le dictó prisión preventiva mientras buscan a un cómplice.

La Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan detuvo a un hombre de apellido Jácome, investigado por una serie de arrebatos agravados cometidos en los departamentos de Capital y Santa Lucía. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que siguió una presunta ruta delictiva atribuida a una dupla de motochorros. Según la pesquisa, los hechos se habrían cometido con una moto de baja cilindrada y bajo amenazas con arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos interceptaban a transeúntes, los amenazaban a punta de pistola y, en algunos casos, los golpeaban para sustraerles sus pertenencias. La acusación fiscal se apoya en trabajos de inteligencia, entrecruzamiento de datos y el análisis de cámaras de seguridad. En ese marco, los investigadores identificaron al conductor de la moto y lo ubicaron en Rawson.

Allanamiento y secuestros

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanar el domicilio del sospechoso en Rawson. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el vehículo presuntamente utilizado en los hechos, varios cascos protectores, un teléfono celular, tarjetas de memoria y prendas de vestir. Según la información oficial, esos elementos coinciden con las descripciones aportadas por los damnificados en al menos cuatro hechos confirmados.

La detención de Jácome se produjo después del allanamiento y quedó a disposición de la Justicia. Luego de la audiencia de formalización, el juez interviniente dispuso su prisión preventiva efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Esa medida implica que el imputado permanecerá detenido mientras avanza la investigación penal preparatoria.

Próximos pasos

La investigación continúa para identificar, localizar y detener al presunto cómplice que habría actuado junto con Jácome en las calles de Capital y Santa Lucía. La causa seguirá en etapa de producción de prueba, con el análisis de los elementos secuestrados y de los registros incorporados al expediente. Por el momento, la imputación mencionada en la actuación oficial alcanza a los hechos ya confirmados y no cierra la pesquisa sobre otros posibles episodios.