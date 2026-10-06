Una joven de 20 años denunció que su tío la habría rociado con nafta y encendido fuego en una casa de Rawson. Ambos recibieron asistencia médica y la causa quedó en Flagrancia.

Un hombre de 47 años fue detenido este lunes en Rawson, luego de un incendio en una vivienda ubicada sobre avenida España, entre Quiroga y Espeleta. El hecho quedó bajo investigación con la carátula de incendio y lesiones leves en contexto intrafamiliar.

Según informó la Policía, el episodio se activó a las 10.34 a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un foco ígneo en la casa. Al llegar, personal de la Comisaría 6ta encontró en el exterior a una joven de 20 años, quien señaló que su tío permanecía dentro del inmueble y que habría sido el autor del incendio.





Intervención policial El cabo Carlos Neira ingresó a la vivienda y retiró al hombre del lugar. De acuerdo con el parte policial, el sujeto presentaba quemaduras en ambos brazos, por lo que fue aprehendido en el sitio. Luego, la joven amplió su declaración y sostuvo que su tío la habría rociado con un bidón de nafta y también habría arrojado combustible dentro del domicilio.

Siempre según ese testimonio, el hombre habría sacado un encendedor de entre sus prendas y lo habría prendido, lo que le habría provocado a la joven quemaduras leves en parte del cabello y en el brazo derecho. La mujer logró salir al exterior y pidió ayuda a un vecino, que colaboró en la asistencia inicial.





Asistencia y secuestros Más tarde llegó personal de Bomberos, a cargo del oficial ayudante Exequiel Castro, para sofocar el incendio. También intervino una ambulancia del servicio de emergencias médicas 107, donde la doctora Luciana Mora asistió a ambos en el lugar, sin derivación hospitalaria. En el procedimiento, la Policía secuestró un encendedor verde y un bidón plástico con un líquido de color verde.

El caso fue comunicado al Ayudante Fiscal José Quiroga y al fiscal de turno de la UFI CAVIG, Nicolás Alvo, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, el mecanismo previsto para causas con aprehensión inmediata y evidencia inicial en el lugar del hecho. La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del episodio y la responsabilidad penal de los involucrados.