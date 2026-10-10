Denis Leandro Pastoriza fue arrestado este sábado por el grupo GAM. Tenía pedido de captura en una causa con intervención del Primer Juzgado Correccional.

Foto ilustrativa.

Un hombre identificado como Denis Leandro Pastoriza, conocido como “Cacón” y oriundo del barrio La Estación, en Rawson, fue detenido durante la madrugada de este sábado por efectivos del grupo GAM. La detención se produjo luego de constatarse que registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa judicial. El caso quedó ligado a una investigación por los delitos de amenazas agravadas y abuso de arma de fuego.

La pesquisa tiene intervención del Primer Juzgado Correccional, que deberá definir los pasos procesales posteriores. En esta instancia, la detención responde a una orden judicial vigente y no implica una resolución sobre la responsabilidad penal de Pastoriza. El procedimiento se concretó en las primeras horas de este sábado, cuando el personal policial logró ubicar al hombre sobre quien pesaba la medida.

Antecedentes judiciales

De acuerdo con los datos disponibles, Pastoriza registra antecedentes judiciales desde el año 2008. Entre las causas que figuran en su historial se mencionan hechos relacionados con robo agravado por el uso de arma y resistencia a la autoridad, además de otros episodios no detallados en el material de origen. Ese antecedente resulta relevante para la causa actual porque forma parte del cuadro de situación que analiza la investigación.

Situación procesal

Tras la detención, el expediente continúa bajo órbita del Primer Juzgado Correccional, que deberá determinar las medidas correspondientes. La causa se centra en las presuntas amenazas agravadas y en el presunto abuso de arma de fuego, dos figuras penales que requieren la verificación de los hechos y la valoración de la prueba reunida. Por el momento, el dato confirmado es la captura de Pastoriza y la vigencia de la orden judicial que motivó el operativo.

El caso queda ahora sujeto a las definiciones del juzgado interviniente, mientras se mantiene vigente la investigación que originó el pedido de captura. La instancia judicial deberá resolver los próximos pasos procesales en función de las constancias incorporadas al expediente.