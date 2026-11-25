Ocurrió en el barrio Bernardino Rivadavia, donde la Policía sorprendió a cinco jóvenes dentro de una vivienda deshabitada. La causa quedó en Flagrancia por tentativa de robo agravado.

En Rivadavia, cinco jóvenes fueron detenidos cuando intentaban desvalijar la vivienda de la familia Díaz, vinculada a los tres sospechosos ya detenidos por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo. El hecho ocurrió en la casa 8 de la manzana A del barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida. La intervención policial se produjo mientras la propiedad permanecía sin moradores.

Según fuentes policiales consultadas por Telesol Diario, los intrusos violentaron el portón del garaje para ingresar al inmueble. La vivienda estaba deshabitada porque su propietaria habría recibido amenazas de allegados al joven fallecido, de acuerdo con la misma versión. Al llegar efectivos de la Comisaría 34ta, encontraron a los cinco sospechosos recorriendo habitaciones y sustraiendo objetos de valor.

Al advertir la presencia policial, los detenidos intentaron escapar por las ventanas y esconderse debajo de las camas, pero fueron reducidos en el lugar. Los mayores de edad fueron identificados por sus apellidos como Arancibia (18), Alberto (18), Blanco (18) y Ferreyra (21). En el grupo también participaba un adolescente de 17 años, cuya identidad no fue difundida.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó una practicuna azul marca Infanti Cielo, una pantalla de estufa a gas y un microondas blanco marca BGH. En la escena trabajó el ayudante fiscal Mario Quiroga, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial bajo la carátula de tentativa de robo agravado. Los detenidos quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría 34ta.

El trasfondo del homicidio

El episodio se produjo en medio de la investigación por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, ocurrido durante la madrugada del domingo en la misma zona de La Bebida. Según la causa que lleva adelante la UFI Delitos Especiales, el conflicto se habría originado horas antes en la Plaza 25 de Mayo, durante los festejos por el campeonato de Boca, y luego continuó en una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia.

En ese marco, Isaías Jorge Díaz (21) habría efectuado el disparo en el cuello que terminó con la vida de Gil Carrizo, de acuerdo con la hipótesis fiscal. El joven acusado, junto a su padre Jorge Antonio Díaz (45) y su tío Emanuel Sebastián Díaz (37), se entregó este lunes ante la Justicia tras permanecer prófugo. La evolución de ambas causas quedó ahora bajo seguimiento judicial en Rivadavia, con una investigación por homicidio y otra por tentativa de robo agravado en la misma zona.