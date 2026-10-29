La Policía lo identificó en el barrio Teresa de Calcuta y detectó que era buscado por la Justicia por delitos contra la propiedad.

Un procedimiento de rutina en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, terminó con la detención de José Luis Villegas (18), luego de que la Policía verificara que registraba un doble pedido de captura vigente. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, que realizaban recorridas de prevención y seguridad.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, los uniformados advirtieron que el joven, al notar la proximidad del móvil, se tapó el rostro con la mano para evitar ser reconocido. Ante esa conducta, le cortaron el paso a pocos metros y lo sometieron al control de rigor. El episodio derivó en una reacción violenta, con insultos a los agentes, de acuerdo con el relato policial.

Frente a la negativa a colaborar y la agresión verbal, el personal procedió a su reducción y traslado a la dependencia policial. En ese marco, se labró un expediente contravencional identificado con el número 1736/26. La actuación administrativa quedó asentada además de la intervención policial inicial.

Pedido judicial vigente

Al ingresar los datos filiatorios en el sistema digital policial, la fuerza constató que Villegas tenía un doble pedido de captura librado por el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La medida estaba vinculada a causas por delitos contra la propiedad, según la información oficial difundida por la Policía.

El joven quedó alojado en los calabozos a disposición del magistrado requirente. La causa permanece bajo la órbita del juzgado interviniente, mientras se mantienen vigentes las órdenes de captura que motivaron la detención en Pocito.