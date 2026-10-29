Un operativo del Comando Radioeléctrico Sur en Rawson terminó con la detención de Fernando Gustavo Videla, de 19 años, quien tenía tres pedidos de captura vigentes. La intervención policial se produjo mientras los agentes rastrillaban el sector del Barrio La Estación en busca de tres asaltantes que, minutos antes, habían encañonado a una mujer sobre calle Frías para robarle una moto Benelli 135cc. Según informó la Policía a Telesol Diario, Videla no integraba ese grupo, pero su intento de fuga derivó en otra causa judicial.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos divisaron a Videla cuando recorrían la zona a la altura del playón deportivo. Al advertir la presencia del patrullero, el joven giró bruscamente y corrió entre las viviendas para intentar ocultarse. La persecución concluyó en el jardín delantero de una vivienda de la Manzana 22, donde fue reducido contra el piso por los agentes. Luego, al cotejar sus datos, la fuerza confirmó que no estaba vinculado con el robo de la moto en calle Frías.

Pedidos de captura

La consulta al sistema unificado policial mostró que Videla registraba tres requerimientos judiciales vigentes. Uno era por robo en poblado y en banda, con causa caratulada el 28 de septiembre de 2026 e intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, en una investigación iniciada tras un ataque junto a Ramón Alberto Rodríguez. El segundo correspondía a robo agravado de vehículo en la vía pública, requerido por la UFI Flagrancia desde el 14 de enero de 2026, por un hecho cometido en un comercio de Boulevard Sarmiento y Elizondo. El tercero estaba vinculado al Legajo N° 897/26, junto a Luciano Darío Brottier, por robo y violación de medidas restrictivas.

Antecedentes judiciales

En ese último expediente, los registros policiales consignan que Videla tenía una condena de 2 años de prisión condicional, beneficio que perdió al incumplir las reglas impuestas por la Justicia. Esa situación explica por qué el sistema arrojó una búsqueda activa al momento de la identificación. En términos procesales, la prisión condicional implica que la pena no se cumple en un establecimiento carcelario mientras se respeten determinadas obligaciones fijadas por el tribunal.

Con los tres pedidos de detención confirmados, Videla quedó esposado y fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 6ta. Según voceros policiales, quedó a disposición de la UFI Flagrancia y de la UFI Delitos contra la Propiedad. La causa continúa en trámite y, por el momento, la Policía no informó si los autores del robo de la moto en calle Frías fueron identificados o localizados.