La Policía arrestó a Denis Leandro Pastoriza durante un operativo del GAM en Rivadavia. Tenía un pedido de captura por amenazas agravadas y abuso de arma de fuego.

Un hombre identificado como Denis Leandro Pastoriza, conocido por el alias de “Cacón”, fue detenido este fin de semana en La Bebida, Rivadavia, durante un operativo del grupo GAM. Al verificar sus datos, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura vigente desde 2021.

Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el requerimiento estaba vinculado con una causa por amenazas agravadas y abuso de arma de fuego. La referencia figura en la Orden del Día N.º 19326/21, del 8 de enero de 2021, ítem 132.

La requisitoria correspondía al sumario N.º 08/21 de la Comisaría 6ta, con intervención del entonces Primer Juzgado Correccional. Ese dato ubica el expediente en el marco judicial que motivó la captura y explica por qué la detención se produjo al confirmar su identidad.

Antecedentes La Policía indicó además que Pastoriza registra antecedentes y actuaciones por robo, resistencia a la autoridad, amenazas, tentativas de robo, hurtos y expedientes contravencionales. Esa acumulación de registros no implica por sí misma nuevas condenas, pero sí forma parte del legajo consultado por los efectivos al momento del procedimiento.

Próximos pasos Con la captura ya constatada, el caso queda ahora sujeto a las actuaciones judiciales y policiales derivadas de la detención. El dato operativo relevante es que el pedido de captura permanecía activo desde 2021 y fue detectado en un control realizado en Rivadavia.