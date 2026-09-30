La Policía detuvo el martes por la mañana a Víctor Godoy en el Hospital Rawson, en el marco de una investigación por presunta estafa a pacientes que esperaban atención en consultorios externos. Según el expediente, el hombre se presentaba como enfermero y ofrecía agilizar turnos o entregar recetas médicas a cambio de dinero. La maniobra alcanzaba a un sector de alta circulación dentro del principal hospital público de la provincia, donde se atienden vecinos de distintos puntos de San Juan.

De acuerdo con la investigación, Godoy abordaba a personas que aguardaban ser atendidas y les aseguraba tener contactos dentro del hospital. A cambio de un pago, prometía conseguirles turnos inmediatos o indicaciones médicas sin la espera habitual. Esa operatoria, siempre según la pesquisa, se apoyaba en la apariencia de una gestión interna legítima para inducir a error a los pacientes.

Para sostener esa simulación, el sospechoso habría utilizado un sello a nombre de un médico de planta del hospital. Con ese elemento confeccionaba indicaciones médicas falsas que luego entregaba a quienes aceptaban pagar. Personal del propio establecimiento advirtió movimientos inusuales, lo interceptó y dio aviso a la Policía, que procedió a la detención y al secuestro del sello y de las recetas apócrifas.

Intervención fiscal

La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, conducida por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano. Los investigadores ya establecieron que el acusado no trabaja ni integra la planta del Hospital Rawson. En paralelo, procuran determinar si posee título de enfermero y si presta servicios en otro centro de salud, extremo que todavía no fue confirmado.

El médico cuyo nombre figuraba en el sello secuestrado fue consultado por la fiscalía y negó que ese material le perteneciera. También indicó que ni la firma ni la letra de las recetas serían suyas, motivo por el cual el Ministerio Público prevé ordenar una pericia caligráfica sobre la documentación incautada. Esa medida buscará establecer quién confeccionó los papeles y si hubo adulteración de firmas o de trazos manuscritos.

Próximas medidas

La UFI continúa tomando testimonios dentro del hospital para reconstruir los movimientos del acusado, determinar cómo obtuvo el sello y establecer cuántas personas habrían pagado por los supuestos servicios. La investigación también intenta precisar si hubo otras maniobras similares en el mismo establecimiento o en otros ámbitos sanitarios. Por ahora, la causa sigue abierta y la definición sobre la situación procesal de Godoy dependerá del resultado de esas medidas de prueba.