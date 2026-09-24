Un video de seguridad registró el asalto ocurrido el miércoles en un comercio de Rawson. Los agresores simularon ser clientes y golpearon al trabajador con una botella.

Dos delincuentes quedaron filmados tras atacar en la noche del miércoles a un joven empleado de un almacén de Rawson. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad interna y mostró que los agresores ingresaron al local simulando ser clientes antes de abalanzarse sobre el trabajador.

El video difundido no permitió establecer la dirección exacta del negocio, aunque sí dejó ver el recorrido completo de la maniobra. Desde que entran hasta que salen transcurren 45 segundos, durante los cuales piden algunos productos y mantienen una breve conversación. Luego, según las imágenes, ambos coordinan el ataque contra el empleado.





Mientras uno de los sujetos forcejea por encima del mostrador con la víctima, el otro toma una botella de cerveza de una estantería y la usa para golpear al trabajador. El ataque termina con el empleado herido en la cabeza y con los agresores retirándose sin apuro del comercio.

Secuencia registrada

En el material no se informó qué elementos se llevaron los ladrones, aunque en el video se observa que toman algo antes de salir caminando del local. La víctima permanece en el lugar y se toca la parte derecha de la frente, donde recibió el golpe. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre una denuncia formal ni sobre la intervención de una fuerza de seguridad.

Dato pendiente

La identidad de los autores no fue informada y tampoco se difundió la ubicación precisa del almacén. La filmación, sin embargo, quedó como el principal elemento disponible para reconstruir el hecho y podría ser relevante para una eventual investigación.