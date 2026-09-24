Olmos cumplía condena por robo y era buscado tras no volver al Servicio Penitenciario. La Policía lo halló en una casa del barrio Teresa de Calcuta.

Un hombre de apellido Olmos, condenado por robo, fue localizado en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Rawson, luego de no regresar al Servicio Penitenciario tras una salida transitoria. La búsqueda quedó a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, según informó Relaciones Policiales. El caso volvió a poner en foco el control sobre el cumplimiento de las salidas transitorias, un régimen previsto para personas privadas de libertad que acceden temporalmente a salir del establecimiento penitenciario bajo condiciones fijadas por la autoridad competente.

De acuerdo con el parte oficial, los investigadores determinaron que el hombre se encontraba oculto en ese domicilio y solicitaron una orden judicial para avanzar con el procedimiento. Con esa autorización, se concretó un allanamiento que terminó con su aprehensión. La intervención policial se produjo después de varios días de investigación orientada a establecer su paradero, luego de que no retornara al lugar donde debía cumplir la condena.

Al verificar sus antecedentes, los efectivos confirmaron que Olmos cumplía una condena por robo y que había accedido al régimen de salidas transitorias. Ese beneficio, que integra el sistema de ejecución penal, exige el regreso al establecimiento en los plazos fijados por la autoridad penitenciaria y judicial. Su incumplimiento derivó en la búsqueda y posterior intervención policial, con la consiguiente revisión de su situación procesal.

Tras la consulta con la Oficina Judicial Penal, se ordenó su inmediata detención y el traslado nuevamente al Servicio Penitenciario, donde deberá continuar cumpliendo la condena. La medida cierra, por ahora, la instancia policial del caso y deja pendiente la ejecución efectiva de la nueva disposición judicial. El dato relevante es que la resolución fue adoptada después de constatar la ausencia del interno y su ubicación en una vivienda de Rawson.