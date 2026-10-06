La Brigada de Investigaciones Este arrestó a un hombre de 29 años en la Plaza Departamental. La UFI Delitos Contra la Propiedad había ordenado su detención.

Un hombre de 29 años fue detenido en Caucete tras ser vinculado a distintos hechos de sustracción de pertenencias del interior de vehículos estacionados en la vía pública. La medida se concretó a partir de un oficio judicial dispuesto por la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Según informó la Brigada de Investigaciones Este, los efectivos iniciaron tareas para localizar al sospechoso luego de recibir la orden de detención. En ese marco, personal policial que se movilizaba en un patrullero lo observó en el interior de la Plaza Departamental, sobre calle Belgrano.

El hombre fue identificado como Cabrera y, tras ser entrevistado por los policías, quedó aprehendido. Luego, los efectivos se comunicaron con la Ayudante Fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, quien tomó conocimiento del procedimiento y dispuso que permaneciera detenido.

De acuerdo con la información policial, Cabrera está vinculado a diferentes legajos por la sustracción de efectos del interior de vehículos estacionados en la vía pública. En esta instancia, la causa sigue bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que debe cumplimentar los requisitos legales correspondientes.