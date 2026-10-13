Rodolfo Victorio Constanza, de 43 años, fue aprehendido por el Cuerpo Especial de Vigilancia en Caseros y 25 de Mayo. Tenía un pedido de captura vigente y llevaba un bolso con dinero que no pudo justificar.

Un hombre identificado como Rodolfo Victorio Constanza, de 43 años, fue detenido en Capital por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia cuando caminaba en la zona de Caseros y 25 de Mayo. Según informaron fuentes policiales, el operativo se produjo luego de que lo observaran pegado a las paredes y mirando hacia el interior de propiedades particulares. Al intentar identificarlo, el hombre habría insultado a los uniformados y escapado a pie por calle Caseros.

La fuga duró pocas cuadras. De acuerdo con la información oficial, antes de llegar a Pedro Echagüe los agentes le dieron alcance, lo redujeron y le practicaron una requisa de urgencia. En ese procedimiento encontraron un bolso con dinero en efectivo, cuyo origen no pudo explicar. Ese dato quedó incorporado al legajo policial, aunque no se informó el monto secuestrado.

Antecedentes judiciales

Al verificar sus datos en el sistema, la fuerza constató que Constanza registraba un pedido de captura vigente por presuntos disturbios en la vía pública y amenazas. Además, según la misma fuente, tenía dos comparecencias en el Primer Juzgado de Faltas por infracción al artículo 195, referido al merodeo. En paralelo, la Policía lo vinculó con hechos previos difundidos en el centro y en otros puntos de la ciudad, entre ellos el saqueo de un minimarket en Salta y Mitre, el daño de frentes de comercios, supermercados y el robo de bicicletas en Chimbas.

Situación procesal

Tras la detención, Constanza quedó alojado en un calabozo a disposición del Segundo Juzgado de Faltas. La intervención judicial deberá definir ahora su situación frente al pedido de captura vigente y las actuaciones contravencionales informadas por la Policía. En paralelo, el episodio vuelve a poner bajo análisis la respuesta institucional frente a reincidencias en el microcentro sanjuanino y la continuidad de medidas de control en esa zona comercial.

Impacto en la actividad comercial

El caso tiene impacto directo en los comerciantes del centro de San Juan, que vienen reclamando respuestas frente a episodios reiterados de robos y daños. La información policial no precisó si el dinero secuestrado guarda relación con un delito previo ni si hubo víctimas nuevas en esta intervención. Lo concreto, por el momento, es que el detenido quedó nuevamente bajo custodia judicial y que su situación dependerá de las resoluciones que adopte la Justicia de faltas en las próximas horas.