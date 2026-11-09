El sospechoso, de 48 años, fue localizado por el Cuerpo Especial de Vigilancia en calle 25 de Mayo. La causa quedó bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

Un hombre de 48 años fue detenido en Capital, acusado de sustraer elementos del interior de un automóvil estacionado. El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia, que lo identificaron a partir de los datos aportados por la víctima y de imágenes de una cámara de seguridad.

El hecho se inició en inmediaciones de calle San Luis y Entre Ríos, cuando un comerciante se acercó a los policías que realizaban recorridas preventivas e informó que una persona desconocida había robado pertenencias del vehículo de uno de sus empleados. Esa intervención permitió orientar la búsqueda en una zona céntrica de la ciudad y reconstruir el recorrido del sospechoso.

Según el relato incorporado al procedimiento, el damnificado advirtió la maniobra y siguió al sospechoso unos 30 metros hacia el este por calle San Luis. Durante la persecución logró verlo con claridad y, al gritarle, consiguió que arrojara los elementos sobre la vereda, por lo que recuperó lo sustraído. Después entregó a los uniformados una descripción física y registros fílmicos del comercio.

Identificación y aprehensión

En las imágenes se observaba a un hombre con remera azul y bermuda de jean. Con esos datos, el personal policial realizó recorridas por la zona y encontró a una persona que coincidía con esas características en calle 25 de Mayo. Cuando los efectivos intentaron entrevistarlo, el hombre se mostró ofuscado e intentó retirarse, por lo que fue reducido con la intervención de la fuerza pública y trasladado en el móvil policial.

Luego intervino la Unidad de Abordaje Territorial y, por disposición del fiscal de turno, se ordenó iniciar el procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo simple. Ese encuadre procesal habilita una tramitación rápida de hechos presuntamente cometidos en flagrancia, con intervención inmediata de la fiscalía y del sistema judicial correspondiente.

La causa quedó en esa instancia y, según lo informado, el avance posterior dependerá de las medidas que adopte la fiscalía dentro del procedimiento especial. El caso se suma a las intervenciones policiales por robos en la vía pública y en vehículos estacionados, un tipo de delito que suele apoyarse en registros de cámaras y en el aporte inmediato de testigos o damnificados.