Un patrullaje de rutina de la Motorizada I terminó con la detención de dos hombres en el interior del Barrio Echeverría, en Capital, tras la detección de 16 dosis de cocaína dentro de un automóvil. El procedimiento se registró a las 15:10 del viernes, cuando los efectivos advirtieron que un Chevrolet Classic gris, dominio OYR-930, avanzaba zigzagueando por calle Catamarca hacia el sur. La maniobra motivó la intervención policial por el riesgo para terceros y derivó en la requisa del vehículo.

Según la información policial, al ser interceptados en la esquina de calle Corrientes, los ocupantes del auto mostraron nerviosismo y el conductor intentó descartar un bulto hacia el piso del rodado. Al revisar el envoltorio de nylon, los agentes hallaron 16 dosis individuales con una sustancia blanquecina. La fuerza informó luego que la prueba de campo dio resultado positivo para cocaína y que el peso total fue de 7 gramos.

Intervención federal

La División Drogas Ilegales realizó las pericias posteriores en el lugar y la Unidad Fiscal Federal de San Juan ordenó la detención de ambos ocupantes. Los imputados quedaron vinculados al Legajo N° 460/26 por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, norma que regula la tenencia, comercialización y tráfico de sustancias prohibidas. En paralelo, se abrió el Expediente Contravencional N° 3965/26 con intervención del Segundo Juzgado de Faltas por desórdenes e insultos contra la autoridad.

Los detenidos

Uno de los detenidos fue identificado por la Policía como Mauricio Alejandro Flores, de 40 años, domiciliado en Carpintería, Pocito. La fuerza le atribuyó antecedentes penales por delitos contra la propiedad, robos a mano armada, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad. El otro aprehendido fue Hernán Marcelo Sánchez, de 31 años, residente del Barrio Luz y Fuerza III, en Chimbas, y también con antecedentes, según el parte policial.

El caso quedó bajo la órbita federal por la presunta infracción a la ley de estupefacientes, mientras que la causa contravencional seguirá su curso en el fuero de faltas. La evolución procesal dependerá de las actuaciones de la fiscalía y de las pericias incorporadas al legajo. Hasta ese momento, la información oficial sostiene el secuestro de la droga, la detención de los dos ocupantes y la apertura de dos expedientes distintos.