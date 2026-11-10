Un joven de 23 años fue aprehendido dos veces en Chimbas en menos de 24 horas. La segunda intervención derivó en una causa por tentativa de robo agravado y hurto simple.

Un joven de 23 años fue detenido dos veces en Chimbas durante el último lunes, en una secuencia que quedó vinculada a robos contra vehículos estacionados y a una causa posterior por tentativa de robo agravado en concurso real con hurto simple. La primera intervención ocurrió a las 08:06, cuando el 911 comisionó al Comando Radioeléctrico Norte al Barrio Los Surcos. Allí, la Policía informó que un sujeto intentaba forzar autos en la vía pública.

Según la información policial brindada a Telesol Diario, los efectivos constataron daños en las ventanillas de un Chevrolet Corsa Classic y, con los datos físicos aportados, otra patrulla interceptó al sospechoso en el interior del Lote Hogar 4. La fuerza lo identificó como Uriel César Pérez Quiroga y señaló que registraba antecedentes por robo. En su poder, además, llevaba un cuchillo de unos 23 centímetros.

La secuencia se completó cuando una vecina se presentó en el lugar y denunció que le habían roto el cristal de su Renault Kangoo para robarle un chaleco rojo marca Montagne. La prenda que llevaba puesta el sospechoso era, según la Policía, la misma que había sido sustraída. Con el secuestro del arma blanca y de la ropa, Pérez Quiroga fue trasladado a la Comisaría 17ma, donde cumplió un arresto administrativo de 12 horas antes de recuperar la libertad.

Segunda intervención

La libertad le duró pocas horas. Cerca de las 19, uniformados del Comando Radioeléctrico Norte recorrían calle Rivadavia cuando observaron a un individuo que circulaba en una bicicleta de paseo rodado 26. Al advertir la presencia policial, el ciclista hizo una maniobra brusca e intentó cambiar de dirección. Los efectivos le cortaron el paso y, al consultarle por la procedencia del rodado, el joven no pudo justificarla, de acuerdo con fuentes policiales.

En ese momento apareció el propietario, un joven de 19 años, que dijo venir siguiendo al sospechoso porque minutos antes le habían sustraído elementos del interior de su Volkswagen Senda. Poco después se sumó otra damnificada, una mujer de 52 años, quien manifestó haber visto al mismo sujeto llevarse la bicicleta de su domicilio. Con esas evidencias, la Policía concretó una nueva aprehensión y secuestró el auto, la bicicleta y varios elementos de audio: una potencia B52, un matafuegos, una corneta y una rackera con parlantes.

Intervino el ayudante fiscal Hugo Mariano Teja, quien abrió el Legajo 132/26 bajo la carátula de tentativa de robo agravado en concurso real con hurto simple y dejó el caso a disposición de la UFI Flagrancia. La causa quedó así con dos intervenciones policiales en la misma jornada y con una definición procesal que deberá seguir su curso en esa unidad fiscal.