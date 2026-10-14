Constanza , de Pocito , fue aprehendido otra vez en Capital tras intentar forzar un kiosco. La causa quedó en la UFI Delitos contra la Propiedad .

Rodolfo Victorio Constanza fue detenido por segunda vez en menos de 24 horas en Capital, esta vez en inmediaciones de General Paz y Rioja, tras ser señalado por romper el candado de un kiosco en Belgrano y Tucumán. La intervención quedó a cargo del Cuerpo Especial de Vigilancia y de efectivos de la Seccional 3ra., luego de un aviso al 911 realizado por vecinos. El caso volvió a poner en evidencia la secuencia de aprehensión, liberación y nueva captura del mismo sujeto en un lapso muy breve.

De acuerdo con la información policial, el hombre es oriundo de Pocito y registra un amplio prontuario delictivo. El martes había sido visto merodeando casas en inmediaciones de 25 de Mayo y Caseros, donde fue detenido y se le encontró un bolso con dinero que no pudo justificar. Pese a esa situación, recuperó la libertad, según los datos difundidos por las autoridades, y tenía pedidos de captura vigentes por infracción a los artículos 109, 113, 117 y 118 de la Ley 941-R, además de otras dos órdenes por infracciones contravencionales con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

La nueva aprehensión ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles, cuando vecinos advirtieron movimientos en un kiosco y alertaron a la policía. Al llegar al lugar, el personal interviniente constató el daño en el candado y procedió a la detención del sospechoso. En el procedimiento se secuestró una tijera cortacadena negra, marca Crossmaster, elemento que quedó incorporado a la investigación.

La causa fue caratulada como Tentativa de Robo y remitida a la UFI Delitos contra la Propiedad, que deberá determinar los pasos procesales siguientes. La imputación se vincula con el intento de apoderamiento de bienes sin consumación del robo, figura que en esta etapa permanece bajo investigación. También deberá precisarse el alcance de las actuaciones previas y el tratamiento judicial de los pedidos de captura ya informados por la policía.

Antecedentes y trámite El caso quedó asentado como una secuencia de intervenciones policiales en un radio reducido del centro de San Juan, con participación de distintas dependencias y control judicial posterior. La continuidad del expediente dependerá de la evaluación de la UFI Delitos contra la Propiedad y de la situación procesal del detenido, mientras se verifican los antecedentes y las órdenes contravencionales mencionadas por las autoridades. Por el momento, el dato relevante es que el mismo hombre fue aprehendido dos veces en dos días consecutivos y quedó nuevamente a disposición de la Justicia.