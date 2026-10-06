La Policía de Caucete allanó un domicilio y detuvo a un hombre acusado de varios arrebatos. La causa quedó en la UFI Delitos contra la Propiedad .

Un hombre con antecedentes penales y salidas transitorias del Servicio Penitenciario fue detenido en Caucete, acusado de cometer una serie de arrebatos en inmediaciones del Skate Park. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 9° tras varias denuncias recibidas durante septiembre. La causa quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El último hecho ocurrió el 30 del mes pasado, cuando una mujer que realizaba deporte en la zona fue sorprendida por un hombre que le arrebató el celular y huyó después de agredirla con golpes de puño. La damnificada aportó características del autor, entre ellas una mancha particular en el rostro, dato que permitió orientar la identificación. Ese elemento fue incorporado a la investigación policial como referencia para ubicar al sospechoso.

Identificación del sospechoso

A partir de las tareas investigativas, la Policía identificó al presunto autor como un hombre de apellido Blanco, oriundo del Barrio de Palo. Según la pesquisa, era conocido en el ámbito delictivo por hechos contra la propiedad y las personas. La información reunida indicó además que se movilizaba en bicicleta, motocicleta o a pie para concretar los arrebatos en distintos puntos del departamento.

Allanamiento y secuestro

Con esos elementos, se solicitó una orden de allanamiento, secuestro y detención. El operativo arrojó resultado positivo: se concretó la aprehensión del acusado y se secuestró la bicicleta presuntamente utilizada. Ese bien quedó bajo resguardo como parte de la evidencia incorporada a la causa. La intervención quedó en manos de la Comisaría 9° y de la fiscalía especializada.

Próximos pasos

El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por los arrebatos denunciados en la zona del Skate Park. La continuidad del expediente dependerá de las medidas que disponga la UFI Delitos contra la Propiedad sobre el material secuestrado y las denuncias reunidas durante septiembre.