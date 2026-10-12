Un joven de 27 años fue aprehendido tras sustraer un celular y agredir a la víctima en Capital. La causa quedó en Flagrancia como tentativa de robo.

Un joven de 27 años fue detenido en Capital tras ser acusado de robar un celular y atacar con un elemento punzante a un joven de 19 durante una persecución que terminó sobre la Ruta Nacional 40. El hecho ocurrió en la noche del domingo y derivó en el inicio de un procedimiento de Flagrancia, el sistema judicial previsto para casos de resolución inmediata.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el episodio comenzó cerca de las 22:50, cuando efectivos fueron comisionados por el 911 a Corrientes y Güemes, donde se había denunciado una gresca. Al llegar, personal de la Motorizada I entrevistó al damnificado, quien señaló que un sujeto vestido de negro le había sustraído el teléfono. Desde ese punto se inició una persecución por Correa, Caseros y Corrientes, hasta llegar a la ruta.

De acuerdo con el parte policial, en ese trayecto se produjo un forcejeo en el que el sospechoso habría extraído un elemento punzante y lanzado varias estocadas contra la víctima. La Policía indicó que el joven no sufrió lesiones, aunque en medio del enfrentamiento el teléfono fue arrojado y el acusado retomó la fuga hacia el sur por la misma traza vial.

Detención y secuestro

La huida duró poco, porque el personal policial logró alcanzarlo y detenerlo. Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron entre sus prendas una punta confeccionada con una tijera, que quedó secuestrada como parte del procedimiento. El aprehendido fue identificado por fuentes policiales como Leandro Gabriel Jarry Manrique, domiciliado en Santa Lucía.

Tras la comunicación del caso, el ayudante fiscal Alejandro Díaz dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia. La causa quedó asentada bajo el legajo 102/26 y fue caratulada como tentativa de robo, con intervención de la UFI de Flagrancia. En ese marco, el expediente deberá avanzar con las medidas inmediatas previstas por ese fuero para definir la situación procesal del detenido.