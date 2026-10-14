Un hombre identificado por la Policía como Jonathan Alexis Reinoso Cortés, de 28 años, quedó detenido tras un arrebato ocurrido en inmediaciones de Avenida Benavídez y calle Tucumán, en la zona norte de la Capital. Según la fuerza, el sospechoso interceptó a un transeúnte de 39 años y le sustrajo un iPhone 11 y dos camperas negras. El caso quedó a disposición de la UFI Flagrancia bajo el Legajo N° 103/26, imputado por robo en modalidad de arrebato agravado por el uso de arma.

De acuerdo con la información policial, el hecho se produjo cuando el hombre fue amenazado con una tijera metálica con mango forrado, que luego fue secuestrada durante el procedimiento. Tras el asalto, el sospechoso intentó huir a pie por los pasillos del Barrio Costa Canal I, donde tiene domicilio registrado en calle Rogelio Cerdera Este, según indicó la Policía a Telesol Diario. La huida terminó cuando fue acorralado en la puerta de su vivienda y no logró ingresar para ocultarse.

Secuestro del celular

En ese momento, siempre según la versión policial, arrojó el teléfono hacia los techos de viviendas linderas. Personal de las Motorizadas I y VI, junto con efectivos de la Departamental I, lo redujo y lo esposó en el lugar. Luego, los agentes recuperaron el iPhone 11 y secuestraron las prendas denunciadas como robadas. El procedimiento quedó asentado como parte de la investigación inicial del caso.

Incidentes durante el traslado

El operativo derivó en incidentes cuando allegados y vecinos intentaron impedir la detención, de acuerdo con el reporte policial. En ese contexto, un grupo comenzó a arrojar piedras y cascotes contra los patrulleros y el personal interviniente, lo que obligó a un repliegue táctico para evitar heridos y asegurar el traslado del sospechoso. Finalmente, Reinoso Cortés fue llevado a los calabozos de la Comisaría 2da.

Con la causa en trámite por robo en modalidad de arrebato agravado por el uso de arma, la continuidad del expediente dependerá de las medidas que adopte la UFI Flagrancia. Por el momento, la información disponible surge de la reconstrucción policial del episodio y del legajo judicial abierto en la jornada del hecho.