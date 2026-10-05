Una mujer de 52 años fue asaltada en el barrio Teresa de Calcuta. Uno de los sospechosos quedó a disposición de la Justicia.

Una mujer de 52 años fue asaltada en Pocito por dos jóvenes que le sustrajeron la bicicleta bajo amenaza de un arma blanca. Uno de los sospechosos fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en el interior del barrio Teresa de Calcuta, en calle Picasso y Construcción. Según la denuncia, la víctima circulaba en bicicleta cuando, al pasar las vías e ingresar al barrio, fue interceptada por dos sujetos.

De acuerdo con su relato, ambos la arrojaron del rodado y se produjo un forcejeo para quitarle el vehículo. En ese momento, uno de los agresores sacó un cuchillo y lograron apoderarse de la bicicleta antes de huir hacia el sur.

Luego, el operador de CISEM informó que en el interior del barrio Calcuta había sido sustraída una bicicleta y que los autores, identificados como “Jeremías” y “Chancho Peludo”, se habían dirigido hacia el cardinal sur, uno vestido de morado y otro de blanco.

Al coincidir la vestimenta y reconocer al entrevistado como Olmos Ruiz, de 21 años, alias “Chancho Peludo”, se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad. La causa quedó en esa unidad fiscal para avanzar con las actuaciones correspondientes.