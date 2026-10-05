Una mujer de 52 años fue asaltada en Pocito por dos jóvenes que le sustrajeron la bicicleta bajo amenaza de un arma blanca. Uno de los sospechosos fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió en el interior del barrio Teresa de Calcuta, en calle Picasso y Construcción. Según la denuncia, la víctima circulaba en bicicleta cuando, al pasar las vías e ingresar al barrio, fue interceptada por dos sujetos.
De acuerdo con su relato, ambos la arrojaron del rodado y se produjo un forcejeo para quitarle el vehículo. En ese momento, uno de los agresores sacó un cuchillo y lograron apoderarse de la bicicleta antes de huir hacia el sur.
Luego, el operador de CISEM informó que en el interior del barrio Calcuta había sido sustraída una bicicleta y que los autores, identificados como “Jeremías” y “Chancho Peludo”, se habían dirigido hacia el cardinal sur, uno vestido de morado y otro de blanco.
Al coincidir la vestimenta y reconocer al entrevistado como Olmos Ruiz, de 21 años, alias “Chancho Peludo”, se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad. La causa quedó en esa unidad fiscal para avanzar con las actuaciones correspondientes.