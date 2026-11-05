La Policía detuvo a dos hermanos tras un robo en Villa Centenario, Chimbas. La causa quedó en Flagrancia por robo y los acusados fueron alojados en la Comisaría 17ma.

Un robo en una vivienda de Villa Centenario, en Chimbas, terminó este jueves con dos hermanos detenidos y su derivación al sistema especial de Flagrancia, bajo la carátula de robo. Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el episodio incluyó la sustracción de un conejo, daños en un baño y una resistencia a la autoridad durante la persecución.

El hecho se inició pasadas las 7, cuando personal de la Unidad Operativa Centenario y de la Unidad Operativa Mariano Moreno patrullaba la zona y recibió un aviso del 911 sobre un robo en proceso con moradores en el lugar. Al llegar, el propietario relató que los autores no solo habían desvalijado la casa, sino que también se llevaron el conejo que era la mascota de su hija. Además, arrancaron y destrozaron el lavamanos del baño, según el testimonio recogido por los efectivos.

Persecución y resistencia

Con los datos aportados por la víctima, la Policía montó un operativo cerrojo en las inmediaciones y localizó a los sospechosos. Al advertir la presencia de los uniformados, ambos comenzaron a huir y luego ingresaron por la fuerza a otra vivienda, donde intentaron atrincherarse. En ese punto, de acuerdo con la versión policial, familiares de los sospechosos intervinieron para impedir la detención y se produjo una gresca con golpes de puño y patadas contra los efectivos.

Refuerzo policial

Ante esa situación, se solicitó apoyo a personal de la Policía Comunal. Con ese refuerzo, los agentes lograron reducir a los involucrados y restablecer el control del procedimiento. La intervención permitió concretar las aprehensiones en medio del forcejeo registrado en el lugar.

Identificación y causa

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Elías Monárdez, de 20 años, e Isaías Monárdez, de 18, a quienes fuentes policiales señalaron como conocidos bajo el alias de “Los Matacos”. Tras el procedimiento, ambos quedaron formalmente vinculados al sistema especial de Flagrancia y fueron trasladados a los calabozos de la Comisaría 17ma. El expediente quedó encuadrado como robo y ahora seguirá con las actuaciones judiciales correspondientes.