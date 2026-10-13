El sospechoso fue aprehendido en Capital tras un aviso al Cuerpo Especial de Vigilancia. La causa quedó en Flagrancia por robo agravado por el uso de arma.

Un joven de 28 años fue aprehendido en el barrio Costa Canal I, en Capital, acusado de robar un celular a mano armada. El procedimiento se inició a partir del aviso de un transeúnte y quedó bajo la órbita de Flagrancia. La causa fue caratulada como Robo Agravado por el uso de arma.

Según el parte policial, personal del Cuerpo Especial de Vigilancia fue alertado sobre un asalto ocurrido en Av. Benavidez, entre San Juan y Tucumán, donde un sujeto habría arrebatado el teléfono a un hombre. Con esos datos, los efectivos ingresaron al barrio y observaron al sospechoso cuando corría e intentaba meterse a su domicilio. Al advertir la presencia policial, arrojó el celular al techo.

El aprehendido fue identificado como Reinoso Cortez, de 28 años. En el lugar se recuperó un iPhone 11 color lila con funda transparente, que fue reconocido por el damnificado, un hombre de 30 años. La recuperación del aparato permitió vincular de manera inmediata el objeto secuestrado con la denuncia del damnificado.

Secuestro y calificación Entre sus prendas, los uniformados secuestraron una tijera metálica con mango gris, señalada en el acta como el elemento presuntamente utilizado como arma. Esa circunstancia fue la base de la calificación provisoria informada por la autoridad interviniente. La intervención quedó a cargo del Ayudante Fiscal, con actuación en Comisaría 2°.

Próximos pasos El procedimiento especial de Flagrancia continúa con la tramitación de la causa y la definición de las medidas procesales correspondientes. Por el momento, la información oficial ubica el hecho como un robo agravado en investigación dentro del sistema previsto para casos de aprehensión inmediata.